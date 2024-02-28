Великая связка Холанда и Де Брейне сотворила космос: четыре гола! А потом норвежец уложил пятый — просто монстр

В ⅛ финала Кубка Англии «Манчестер Сити» вынес скромный «Лутон Таун» со счетом 6:2. Такого крупного результата наверняка не случилось, если бы на поле отсутствовали Эрлинг Холанд и Кевин Де Брейне. Норвежец и бельгиец вдвоем соорудили четыре гола «Сити», после чего Холанд уложил еще и пятый мяч, оформив всего лишь за час игры пента-трик!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240620&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бенефис Эрлинга начался уже на 3-й минуте — он ворвался в штрафную и мощно расстрелял ворота «Лутона» после прострела с левого фланга от Де Брейне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240621&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 18-й минуте Холанд изящно скинул мяч на все того же Де Брейне, который мгновенно элегантным пасом вывел норвежца один на один. Остановить Эрлинга было уже нереально!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240622&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К концу первого тайма великая связка «Сити» довела дело до разгрома. Де Брейне вновь филигранно вывел норвежца один на один с вратарем — и тот в очередной раз оказался бессилен перед Холандом!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240623&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот в четвертом голе немаловажную роль сыграл защитник «Сити» Кайл Уокер. Именно он выдал потрясающий пас внешней стороной стопы на Де Брейне, который выкатил мяч Холанду практически на пустые ворота.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240624&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уже к 57-й минуте Холанд окончательно уничтожил «Лутон» и оформил пента-трик! Правда, в этот раз ему ассистировал не Де Брейне, а Бернарду Силва.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240625&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, вы удивитесь, но Эрлинг стал первым футболистом за 54 года, оформившим пента-трик в матче Кубка Англии. В последний раз отличиться пять или более раз в игре этого турнира удалось Джорджу Бесту в составе «Манчестер Юнайтед» аж в 1970 году.