Спортивный «централ». 5 звезд спорта, которых осудили за изнасилование

Криминальная история Павла Мамаева и Александра Кокорина, прогремевшая на всю страну, серьезно испортила карьеры двух футболистов. Впрочем, этот сюжет далеко не самый драматический. Порой звезды спорта оказываются за решеткой по обвинению в тяжких преступлениях, и это событие полностью перекраивает их биографии.

Дани Алвес

Испанская «Барселона» объявила о том, что лишает статуса «легенда клуба» бразильского футболиста Дани Алвеса.

Полузащитник провел в составе каталонцев девять сезонов, сыграв 408 матчей и завоевав 23 трофея — три победы в чемпионате мира среди клубов, три победы в Лиге чемпионов, шесть титулов чемпиона Испании, четыре победы в Кубке Испании, три Суперкубка Испании и три Суперкубка Европы.

Жизнь Алвеса пошла под откос на финише успешной спортивной карьеры. В декабре 2022 года посещение ночного клуба закончилось обвинениями в изнасиловании со стороны одной из посетительниц. Дама утверждала, что футболист надругался над ней в туалете заведения.

Алвес же менял показания — то утверждал, что вообще не знает потерпевшую, то уверял, что интим был по обоюдному согласию. В итоге суд признал бразильца виновным в изнасиловании, приговорив его к четырем с половиной годам лишения свободы.

Несмотря на то, что у бразильца остается право на обжалование приговора, «Барселона» решила больше не тянуть с «отменой» Алвеса. Ранее его «отменила» супруга, оформившая развод.

Робиньо

Сверстник Алвеса бразилец Робиньо вместе с ним играл за национальную сборную, побеждая в Кубке Америки-2007. Так же, как и Алвес, Робиньо должен был сейчас находиться в тюрьме за изнасилование, однако он, что называется, скрылся от органов.

В январе 2013 года, будучи игроком «Милана», Робиньо с друзьями весело отдохнул на дискотеке. Настолько весело, что 22-летняя албанка обвинила футболиста в участии в групповом изнасиловании.

Неторопливость итальянского правосудия привела к тому, что вердикт — 9 лет тюрьмы — был вынесен лишь в ноябре 2017 года. Робиньо к тому времени находился в Турции, а затем предпочел вернуться на родину.

Бразилия не выдает своих граждан, поэтому Робиньо в тюрьму так и не попал. Однако его попытка начать выступления за бразильский «Сантос» обернулась протестами фанатов, не желавших иметь с осужденным насильником ничего общего. В итоге Робиньо отошел от футбола и не выезжает в страны, у которых есть договор об экстрадиции с Италией.

Эдуард Стрельцов

Самая громкая криминальная история в советском спорте, связанная с изнасилованием, касается Эдуарда Стрельцова.

Форвард сборной СССР и московского «Торпедо», олимпийский чемпион-1956, в мае 1958 года был арестован на базе сборной команды по обвинению в изнасиловании случайной знакомой Марины Лебедевой.

Что в действительности произошло на даче, где отдыхала веселая и пьяная компания, спорят многие десятилетия. Но у следствия вполне хватило доказательств для выдвижения обвинений в адрес игрока.

21-летнего Стрельцова приговорили к 12 годам лишения свободы. Потом срок сократили до семи лет, а в феврале 1963 года освободили условно-досрочно. За решеткой он провел 4 года и 8 месяцев.

В 1965 году Стрельцову разрешили вернуться в футбол, и он сумел стать чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР, дважды признавался лучшим футболистом СССР. Но эксперты сходятся во мнении — лучшие для спортивной карьеры годы футболист провел в тюрьме.

Майк Тайсон

Американец Майк Тайсон до сих пор является обладателем уникального достижения — чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе он стал в возрасте 20 лет и 144 дней, а в 21 год боксер завоевал титул абсолютного чемпиона мира. Никому за прошедшие почти 40 лет не удалось даже приблизиться к данному рекорду.

Тайсона 1980-х называют одним из сильнейших спортсменов за всю историю бокса.

Однако Майк рано потерял своего наставника Каса д`Амато, единственного человека, способного заставить Тайсона держать себя в руках. В 1990 году Майк сенсационно проиграл титул Бастеру Дугласу, а в 1991 году попал под суд — обладательница титула «Черная мисс штата Род-Айленд» Дезире Вашингтон обвинила его в изнасиловании.

Несмотря на то, что обстоятельства дела были спорными, суд поверил потерпевшей — в 1992 году Тайсона признали виновным и приговорили к шести годам лишения свободы.

Майк отсидел три, вернулся в бокс, вернул титул чемпиона и снова его потерял, вошел в историю благодаря откушенному уху Эвандера Холифилда, совершил еще много ярких и безумных поступков — но никогда уже не напоминал того прежнего Тайсона, которым был в молодости.

Масато Утисиба

Дзюдо — вид единоборств, созданный в Японии, и неудивительно, что представители Страны Восходящего солнца всегда находятся в числе лидеров на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

На Олимпийских играх-2004 в Афинах японские дзюдоисты завоевали восемь золотых наград, а на Играх-2008 в Пекине — четыре золота. В категории до 66 кг оба раза уверенно побеждал Масато Утисиба.

Завершив карьеру, двукратный олимпийский чемпион занялся тренерской деятельностью. Он тренировал студентов Университета Кюсю, когда в декабре 2011 года Утисибу арестовали. Звезду спорта в изнасиловании обвинила одна из учениц. Она утверждала, что наставник напоил ее, а потом, что называется, воспользовался беспомощным состоянием.

Масато Утисиба уверял, что все происходило по доброй воле, однако в 2013 году его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Федерация дзюдо Японии объявила о его пожизненном исключении. Отсидев срок, Масато получил предложение о работе с дзюдоистами Киргизии. Впоследствии Утисиба пробовал свои силы в смешанных единоборствах. Но если поправить финансовые дела у него получилось, то хотя бы частично восстановить репутацию на родине — нет.