Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Наполи
16
Футбол. Зарубежный
26.02
Фиорентина
Лацио
21
Футбол. Зарубежный
26.02
Жирона
Райо Вальекано
30
Футбол. Зарубежный
26.02
Вест Хэм
Брентфорд
42
Футбол. Премьер-лига
1.03
Ростов
Крылья Советов
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
26.02
Жирона
Райо Вальекано
30
25.02
Реал
Севилья
10
25.02
Лас-Пальмас
Осасуна
11
25.02
Бетис
Атлетик
31
25.02
Кадис
Сельта
22
24.02
Альмерия
Атлетико
22
24.02
Алавес
Мальорка
11
24.02
Барселона
Хетафе
40
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
21:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсен, не обращай внимания на диванных аналитиков!»: Романцев — о Захаряне

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал выступления полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Почему Захарян до сих пор не заиграл в Испании? Проблема в адаптации или Арсен попал не в свою команду, где его используют не на той позиции? И главное: все ли в таких случаях зависит только от самого игрока? Тот же Сычев тоже в 20 лет уехал в «Марсель», но через год вернулся в Россию.

— Когда Дима собирался уходить, я говорил, что «Марсель» ему пока не по зубам. Но, видимо, кому-то тот трансфер был очень выгоден, и парня заставили настоять на своем. А я в таких случаях никогда никого не уговаривал. Чем все закончилось, известно.

Смена команды — всегда риск. А переход в зарубежный клуб — риск вдвойне. Особенно для молодого футболиста. Захарян из таких. Сейчас он проходит самый сложный этап освоения в новом коллективе, который живет по своим игровым законам. Рецепт здесь один — работа и терпение. Пример — Головин, ставший одним из лидеров «Монако». На подходе к этому и Алексей Миранчук в «Аталанте». Хотя стартовый период был полон для них теми же трудностями, которые сейчас свалились на Захаряна.

В ту ли команду он попал? На мой взгляд, для быстрого, техничного и смекалистого Арсена «Реал Сосьедад» с его раскованной, чуть авантюрной игрой — вполне подходящий вариант. А вот то, как пишут у нас об игре экс-динамовца, меня возмущает. «Ничего не показал», «ничем не запомнился», «был незаметен», «час без ударов» — ну и что? Да парень только притирается к новой команде, ищет себя! Проблем добавляет и то, что она сейчас переживает спад. Так дайте же наконец ему встать на ноги, поддержите — ведь он же все это читает!

Арсен, не обращай внимания на эту трескотню диванных аналитиков. И вспомни Дунаевского — только сильным покоряются моря! — сказал Романцев «СЭ».

20-летний россиянин летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо». С того момента он провел 29 матчей за испанский клуб, отметившись одной голевой передачей.

 «Господин Бах, попрошу объяснить». Пять писем для фигуриста Галлямова
Навка попросила финансовую поддержку для шоу из госбюджета. Это может стать проблемой для Валиевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь