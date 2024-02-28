«Арсен, не обращай внимания на диванных аналитиков!»: Романцев — о Захаряне

— Почему Захарян до сих пор не заиграл в Испании? Проблема в адаптации или Арсен попал не в свою команду, где его используют не на той позиции? И главное: все ли в таких случаях зависит только от самого игрока? Тот же Сычев тоже в 20 лет уехал в «Марсель», но через год вернулся в Россию.

— Когда Дима собирался уходить, я говорил, что «Марсель» ему пока не по зубам. Но, видимо, кому-то тот трансфер был очень выгоден, и парня заставили настоять на своем. А я в таких случаях никогда никого не уговаривал. Чем все закончилось, известно.

Смена команды — всегда риск. А переход в зарубежный клуб — риск вдвойне. Особенно для молодого футболиста. Захарян из таких. Сейчас он проходит самый сложный этап освоения в новом коллективе, который живет по своим игровым законам. Рецепт здесь один — работа и терпение. Пример — Головин, ставший одним из лидеров «Монако». На подходе к этому и Алексей Миранчук в «Аталанте». Хотя стартовый период был полон для них теми же трудностями, которые сейчас свалились на Захаряна.

В ту ли команду он попал? На мой взгляд, для быстрого, техничного и смекалистого Арсена «Реал Сосьедад» с его раскованной, чуть авантюрной игрой — вполне подходящий вариант. А вот то, как пишут у нас об игре экс-динамовца, меня возмущает. «Ничего не показал», «ничем не запомнился», «был незаметен», «час без ударов» — ну и что? Да парень только притирается к новой команде, ищет себя! Проблем добавляет и то, что она сейчас переживает спад. Так дайте же наконец ему встать на ноги, поддержите — ведь он же все это читает!

Арсен, не обращай внимания на эту трескотню диванных аналитиков. И вспомни Дунаевского — только сильным покоряются моря! — сказал Романцев «СЭ».