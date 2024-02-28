Футбольная лига Казахстана сменила название

Источник: Турар Казангапов/Vesti.kz

Было презентовано новое название лиги — QFL (Qazaqstan Football League), а также обновленный логотип и слоган «Футболмен бірге» (вместе с футболом).

«Наша совместная работа с лигой направлена на создание футбольной бизнес индустрии, где футбол — это привлекательный актив для спонсоров и инвесторов, социально-значимый продукт для населения и гордость для государства на международном уровне. Сегодня лига способна справиться со всеми стоящими перед ней вызовами и реализовать все пункты своей стратегии. Это вполне реальные и достижимые цели», — заявил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.