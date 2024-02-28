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16:32 (мск), источник: Vesti.kz

Футбольная лига Казахстана сменила название

Сегодня, 28 февраля в Астане состоялась презентация нового бренда и нового сезона Профессиональной футбольной лиги Казахстана, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Турар Казангапов/Vesti.kz

Было презентовано новое название лиги — QFL (Qazaqstan Football League), а также обновленный логотип и слоган «Футболмен бірге» (вместе с футболом).

«Наша совместная работа с лигой направлена на создание футбольной бизнес индустрии, где футбол — это привлекательный актив для спонсоров и инвесторов, социально-значимый продукт для населения и гордость для государства на международном уровне. Сегодня лига способна справиться со всеми стоящими перед ней вызовами и реализовать все пункты своей стратегии. Это вполне реальные и достижимые цели», — заявил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

Также анонсирован запуск новых турниров — Кубок лиги и женская лига. В первом турнире примут участие 16 казахстанских клубов, которые будут бороться не только за престижный трофей, но и за самый крупный призовой фонд в истории казахстанского футбола. Он составит один миллион долларов. Что касается женской лиги, то свое участие в ней уже подтвердили шесть клубов из пяти регионов страны.

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