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28 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Памятник экс-футболисту «Барселоны» могут демонтировать из-за вандализма

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Статую осужденного за изнасилование бывшего футболиста Дани Алвеса могут демонтировать в Бразилии после многочисленных актов вандализма, сообщает Record.

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22 февраля Алвес был приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения. Помимо этого, ему был назначен пятилетний испытательный срок, также на девять лет бывшему футболисту запретили приближаться к пострадавшей. Алвесу предписано выплатить компенсацию в размере 150 тысяч евро и оплатить судебные издержки. Испанская «Барселона» удалила профиль своего бывшего игрока из раздела «Легенды» на своем сайте.

По данным издания, жители бразильского города Жуазейру, где установлен памятник Алвесу, в очередной раз подвергли статую вандализму, облив белой краской. Ранее горожане потребовали от городских властей убрать статую, накрывали ее черными пакетами и перематывали скотчем.

В начале января 2023 года на Алвеса подала заявление в полицию женщина, обвинившая его в насильственных действиях сексуального характера в одном из ночных клубов Барселоны. Прокуратура запросила девять лет тюремного заключения для футболиста, который отверг обвинения в сексуальном насилии, заявив в суде, что половой акт с потерпевшей был по обоюдному согласию и без насилия.

Алвесу 40 лет, в составе «Барселоны» он стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также футболист играл за «Севилью», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и бразильские команды «Баия» и «Сан-Паулу».

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