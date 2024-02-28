Памятник экс-футболисту «Барселоны» могут демонтировать из-за вандализма

22 февраля Алвес был приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения. Помимо этого, ему был назначен пятилетний испытательный срок, также на девять лет бывшему футболисту запретили приближаться к пострадавшей. Алвесу предписано выплатить компенсацию в размере 150 тысяч евро и оплатить судебные издержки. Испанская «Барселона» удалила профиль своего бывшего игрока из раздела «Легенды» на своем сайте.

По данным издания, жители бразильского города Жуазейру, где установлен памятник Алвесу, в очередной раз подвергли статую вандализму, облив белой краской. Ранее горожане потребовали от городских властей убрать статую, накрывали ее черными пакетами и перематывали скотчем.

В начале января 2023 года на Алвеса подала заявление в полицию женщина, обвинившая его в насильственных действиях сексуального характера в одном из ночных клубов Барселоны. Прокуратура запросила девять лет тюремного заключения для футболиста, который отверг обвинения в сексуальном насилии, заявив в суде, что половой акт с потерпевшей был по обоюдному согласию и без насилия.