Следственный комитет потребовал заочно арестовать блогера Евгения «Красаву» Савина
СК РФ потребовал заочно арестовать блогера и бывшего футболиста Евгения Савина.
Красава
СК РФ потребовал заочно арестовать блогера и бывшего футболиста Евгения Савина.
«В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Савина Е. Л., обвиняемого по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года)», — сообщили ТАСС в Тверском суде Москвы.
17 февраля прошлого года Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии. Позже сообщалось, что правоохранители проводят проверку в отношении Савина по статье о дискредитации ВС РФ после его интервью Ксении Собчак.