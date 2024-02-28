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22:55 (мск), источник: Sport24

Следственный комитет потребовал заочно арестовать блогера Евгения «Красаву» Савина

СК РФ потребовал заочно арестовать блогера и бывшего футболиста Евгения Савина.

Красава
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Следственный комитет потребовал заочно арестовать блогера Евгения «Красаву» Савина | Источник: Sport24

«В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Савина Е. Л., обвиняемого по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года)», — сообщили ТАСС в Тверском суде Москвы.

17 февраля прошлого года Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии. Позже сообщалось, что правоохранители проводят проверку в отношении Савина по статье о дискредитации ВС РФ после его интервью Ксении Собчак.

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