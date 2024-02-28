Следственный комитет потребовал заочно арестовать блогера Евгения «Красаву» Савина

«В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Савина Е. Л., обвиняемого по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года)», — сообщили ТАСС в Тверском суде Москвы.