Гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Лидс» в матче ⅛ финала Кубка Англии
Лондонский «Челси» на своем стадионе обыграл «Лидс Юнайтед» в матче ⅛ финала Кубка Англии.
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Лондонский «Челси» на своем стадионе обыграл «Лидс Юнайтед» в матче ⅛ финала Кубка Англии.
В составе синих голами отметились Николас Джексон (15-я минута) и украинец Михаил Мудрик (37). Белые ответили дублем Матео Джозефа (8, 59). Однако уже на 91-й минуте лондонцы вырвали победу — отличился Конор Галлахер. Итоговый счет — 3:2 в пользу команды Маурисио Почеттино.
В ¼ финала Кубка Англии «Челси» сыграет против «Лестер Сити». Матч запланирован на 16 марта.