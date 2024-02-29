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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
01:46 (мск), источник: Sport24

Гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Лидс» в матче ⅛ финала Кубка Англии

Лондонский «Челси» на своем стадионе обыграл «Лидс Юнайтед» в матче ⅛ финала Кубка Англии.

Челси
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В составе синих голами отметились Николас Джексон (15-я минута) и украинец Михаил Мудрик (37). Белые ответили дублем Матео Джозефа (8, 59). Однако уже на 91-й минуте лондонцы вырвали победу — отличился Конор Галлахер. Итоговый счет — 3:2 в пользу команды Маурисио Почеттино.

В ¼ финала Кубка Англии «Челси» сыграет против «Лестер Сити». Матч запланирован на 16 марта.

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