Гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Лидс» в матче ⅛ финала Кубка Англии

В составе синих голами отметились Николас Джексон (15-я минута) и украинец Михаил Мудрик (37). Белые ответили дублем Матео Джозефа (8, 59). Однако уже на 91-й минуте лондонцы вырвали победу — отличился Конор Галлахер. Итоговый счет — 3:2 в пользу команды Маурисио Почеттино.