Миранчук случайно подставил «Аталанту», феноменальный «Интер» просто растоптал её

«Аталанта» спустя три дня после матча с «Миланом» вернулась на «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца»), чтобы сыграть в перенесённой встрече 21-го тура Серии А с лидером чемпионата «Интером». Миранчук опять вышел в стартовом составе команды Джан Пьеро Гасперини. В этот раз схема бергамасков напоминала 3−4−2−1, а россиянин действовал в роли левого инсайда. При обороне, в прессинге отвечал за правого центрбека «нерадзурри» Павара. Добросовестно отрабатывал без мяча, однажды на рывке так закрыл зону для оппонента, что оказался на позиции… последнего защитника.

«Интер» перекатывал мяч на своей половине поля, вытягивая «Аталанту» на прессинг, который она так любит. Лидер Серии А хотел использовать свободное пространство. Прессинговать команду Симоне Индзаги, возможно, сложнее, чем любую другую в Европе, тем не менее начало матча у хозяев не получилось. Более того, «Аталанта» забила быстрый гол. Павар под давлением совершил обрез у своей штрафной, а после удара на добивание к 11-метровой отметке прибежал Миранчук. Бастони на долю секунды опередил россиянина и вынес мяч, но прямо на Де Кетеларе — форвард реализовал первый же момент бергамасков. К сожалению, этот гол отменили из-за Миранчука. VAR помог судье разглядеть, что мяч коснулся вытянутой руки россиянина.

Активный Миранчук мог исправиться и забить спустя шесть минут, когда бил с подбора после кросса и корявого выноса от Димарко через центр. Однако нашему левше пришлось наносить удар с правой ноги. Мяч полетел выше цели.

«Аталанту» хватило на полтайма, а как только бергамаски подустали, «Интер» стал разрывать на контрвыпадах. Мартинес сперва упустил голевой момент, но вскоре создал гол: вытянул из зоны защитника и отдал проникающий пас, голкипер Карнесекки вылетел к линии штрафной и первым успел к мячу, тем не менее отпустил его. Дармиан добил в пустые ворота. После этого тот же Дармиан не забил, оставшись один на один с Карнесекки, а Лаутаро зарядил в перекладину. Оборона «Аталанты» трещала по швам.

Гасперини пытался что-то поменять, вернулся к привычной схеме 3−5−2, а Миранчук действовал уже правее в атаке. Вот только и этот ход не уберег «Аталанту» от второго пропущенного гола перед перерывом. В компенсированное время Мартинес, получив мяч в полукруге, переиграл Хатебура и нанёс удар, поднявший на ноги всех болельщиков «Интера».

Второй тайм начался с курьёзного пенальти в ворота «Аталанты». После подачи в штрафную бергамасков Хатебур решил, что мяч вылетел за пределы поля, более того, об этом сигнализировал лайнсмен. Тем не менее игра продолжилась, и мяч попал в руку бедолаге Хатебуру. Судьи на VAR возмутительно долго исследовали этот эпизод — несколько минут! В конце концов, был назначен 11-метровый, похоже, справедливо. Мартинес подошёл к «точке», чтобы оформить дубль, но Карнесекки отразил уже не первый пенальти в этом году. Мяч дослал в сетку Димарко.

Гасперини всё понял, и в следующую паузу заменил сразу четырёх игроков. Среди покинувших поле оказался Миранчук. Статистика Алексея в матче с «Интером»: 19 касаний мяча (ноль в чужой штрафной), один удар, 73% точных передач, один пас под удар, одна неудачная попытка обыгрыша, одно выигранное единоборство из двух. Ещё по разу Алексей сфолил и попал в офсайд. Сайт Sofascore оценил его игру средней оценкой — 6,7 балла. Оба матча в Милане получились не слишком удачными для россиянина, впрочем, как для всех игроков атаки «Аталанты».

В итоге «Интер» разгромил «Аталанту» и сделал ещё один шаг к чемпионскому титулу. Четвёртый мяч забил головой Фраттези после подачи Санчеса со штрафного. Любопытно, что Фраттези провёл на поле всего 11 минут. Он вышел на замену, а после своего гола получил травму и вынужден был покинуть поле.

Команда Гасперини, несмотря на четыре пары свежих ног, выключилась из игры. Гости намного уступили хозяевам по ударам — 6:15 (из штрафной — 4:10, в створ — 1:7). Зоммер, наверное, заскучал в воротах. «Аталанта» выпадает из топ-4, однако вся борьба за Лигу чемпионов впереди.