Три гола 18-летних из «Ливерпуля», «Челси» выбил экс-тренера «Краснодара», Каземиро вырвал победу для «МЮ»

Новые звезды Клоппа: Кумас и Дэннс

Ливерпуль — Саутгемптон — 3:0

Главным событием минувших выходных в Англии стала победа «Ливерпуля» над «Челси» в финале Кубка лиги, где красные вынужденно заканчивали встречу с внушительным количеством молодых и неопытных игроков. За несколько дней ситуация с травмированными у Юргена Клоппа не выправилась (в частности, Салах, Алиссон, Александр-Арнолд и Нуньес вновь не попали в заявку), да еще и необходимо было дать передышку тем, кто в воскресенье провел 120 минут на «Уэмбли».

Неудивительно, что стартовый состав «Ливерпуля» на кубковую встречу с «Саутгемптоном» был похож на выгул детсада: сразу четверо футболистов основы еще не справили 20-й день рождения, а 18-летний форвард Кумас вообще в среду отметил дебют на взрослом уровне. И сразу же забил!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/r0Go4yO9m28" title="GOAL | Lewis Koumas | Liverpool 1-0 Southampton | Fifth Round | Emirates FA Cup 2023-24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» не играл лучше «Саутгемптона» в первом тайме и вполне мог пропустить (гости попали в перекладину на 5-й минуте), но на перерыв фаворит ушел с преимуществом. Гол смастерила молодежь: Кларк отдал результативную передачу, а Кумас попал точно в нижний угол, пусть и с рикошетом.

В перерыве Клопп убрал с поля ван Дейка, еще сильнее снизив средний возраст команды, а на 62-й минуте одного героя встречи Кумаса заменил другой. Запоминайте еще одно имя: нападающий Джейден Дэннс, которому тоже 18 лет.

Юноше понадобилось всего десять минут, чтобы удвоить счет, а на исходе основного времени встречи он вообще оформил дубль! 3:0 — пионеротряд «Ливерпуля» разгромил прошлогоднего участника АПЛ и это, конечно, выглядит впечатляюще.

Под конец встречи Клопп еще и выпустил на поле совсем юного Трея Ньони — этому хавбеку всего 16 лет, и он стал самым молодым футболистом «Ливерпуля», когда-либо игравшим в Кубке Англии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0HnfCPkcaak" title="Liverpool v Southampton | Key Moments | Fifth Round | Emirates FA Cup 2023-24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эффектная точка Галлахера

Челси — Лидс — 3:2

Матч с «Лидсом» должен был показать, насколько тяжелый психологический удар «Челси» получил в результате поражения в воскресном финале Кубка лиги. Соперник был достаточно серьезным: до этой среды «Лидс» в 2024 году еще не проигрывал и идет вторым в чемпионшипе. Тренирует его, кстати, уникальный для РПЛ человек: немец Даниель Фарке, который в начале 2022 года возглавил «Краснодар», но ушел оттуда прямо перед рестартом чемпионата и не провел ни одного официального матча в России.

Фарке — адепт идей высокого прессинга, что продемонстрировал уже на первых минутах. Футболисты «Лидса» съели оборону хозяев и открыли счет, однако еще до перерыва пропустили дважды — отличились Джексон и Мудрик.

На 59-й минуте представитель чемпионшипа опять забил — дубль оформил Джозеф. Но синие решили, что с них хватит кубковых поражений и все-таки вырвали победу. Изящный гол удался Галлахеру — он зрелищным финтом вышел на ударную позицию и принес «Челси» победу на 90-й минуте, а заодно избавил команду от еще одного двухчасового матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2FBkiB2kfvk" title="Chelsea v Leeds United | Key Moments | Fifth Round | Emirates FA Cup 2023-24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Каземиро: гол в крови

Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед — 0:1

«МЮ» неплохо начал год и вроде бы начал даже набирать ход, но внезапно разбился о «Фулхэм» и совсем не считался однозначным фаворитом во встрече с «Ноттингемом». Тем более что в декабре «Юнайтед» проиграл в гостях у «Форест».

Сейчас «дьяволам» тоже пришлось непросто: отрезками команда Нуну Эшпириту Санту выглядела даже лучше гранда, однако на выручку «МЮ» пришел стандарт. Низкая подача Бруну Фернандеша со штрафного привела к голу Каземиро головой, причем бразилец до этого получил болезненный удар и до крови разбил лоб. Гол, кстати, очень долго рассматривал ВАР — пытались разглядеть двойное касание у Бруну и активный офсайд у кого-то из блокировавших футболистов «МЮ», но в итоге мяч засчитали. Эрик тен Хаг прошел в четвертьфинал Кубка Англии, где его ждет Юрген Клопп.

Ошибка вратаря — «Брайтон» вылетает

Вулверхэмптон — Брайтон — 1:0

Исход этой встречи был решен уже на 2-й минуте, когда голкипер «Брайтона» Джейсон Стил крайне неудачно сыграл при перехвате тривиальной фланговой подачи, после чего Лемина открыл счет. Игру омрачила травма одного из лидеров «Вулверхэмптона» Хван Хи Чхана, но до победы «волки» ее довели, хотя «Брайтон» был очень настырен и создал гораздо больше моментов.

Пары ¼ финала Кубка Англии

Вулверхэмптон — Ковентри

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Челси — Лестер

Манчестер Сити — Ньюкасл