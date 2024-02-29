Тренер «Интера» Индзаги: мы играем хорошо уже 2,5 года и выиграли пять трофеев

«Нельзя отрицать, что мы играем хорошо. И делаем это уже два с половиной года. Мы выиграли пять трофеев, играли в финале Лиги чемпионов и имеем хорошее преимущество, занимая первую строчку в таблице. Мы знаем, что в январе были на голову выше “Ювентуса”. За месяц мы увеличили разрыв, но он может быть потерян снова за тот же период времени», — приводит слова Индзаги Football Italia.