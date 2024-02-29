Тренер «Интера» Индзаги: мы играем хорошо уже 2,5 года и выиграли пять трофеев
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что его команда демонстрирует приличную по качеству игру уже несколько лет.
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что его команда демонстрирует приличную по качеству игру уже несколько лет.
«Нельзя отрицать, что мы играем хорошо. И делаем это уже два с половиной года. Мы выиграли пять трофеев, играли в финале Лиги чемпионов и имеем хорошее преимущество, занимая первую строчку в таблице. Мы знаем, что в январе были на голову выше “Ювентуса”. За месяц мы увеличили разрыв, но он может быть потерян снова за тот же период времени», — приводит слова Индзаги Football Italia.
После 26 туров «Интер» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, записав в свой актив 69 очков. Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с 2021 года. За этот период «нерадзурри» выиграли три Кубка Италии, два Суперкубка Италии, а также были финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023.