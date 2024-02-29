«Мудрик обладает удивительным талантом». Почеттино — о вингере «Челси»

«Мудрик обладает удивительным талантом. Однако этому таланту нужно найти применение в командной игре. Для этого любому футболисту необходимо время.



Галлахер? Он очень важный игрок. Его вклад в команду из матча в матч — фантастический. Старания и качество игры Конора видны невооружённым глазом», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).