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11:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» близок к продлению контракта с Сон Хын Мином

Вингер «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин находится в шаге от продления контракта с лондонским клубом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

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Источник: Reuters

По информации источника, переговоры о пролонгации трудового соглашения между 31-летним футболистом и представителями «Тоттенхэма» находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что «шпоры» точно не будут продавать своего лидера летом, несмотря на интерес со стороны некоторых клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «шпор» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 50 млн.

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