Бекхэм: В мире нет игрока, который любил бы «Барселону» так сильно, как Месси

«Я бы хотел, чтобы Месси жил в Майами после завершения карьеры. Но Лео говорит мне, что думает только о том, чтобы жить рядом с “Камп Ноу”. Нет игрока, который любил бы “Барселону” так сильно, как он. На его ноге и даже на бутылке с водой, из которой он пьёт, есть логотип “Барселоны”, символизирующий его сильную любовь к клубу», — приводит слова Бекхэма Som I Serem FCB в социальной сети X (ранее Twitter).