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12:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Бекхэм: В мире нет игрока, который любил бы «Барселону» так сильно, как Месси

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Милана», а ныне совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о нападающем американской команды Лионеле Месси.

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Источник: AP 2023

«Я бы хотел, чтобы Месси жил в Майами после завершения карьеры. Но Лео говорит мне, что думает только о том, чтобы жить рядом с “Камп Ноу”. Нет игрока, который любил бы “Барселону” так сильно, как он. На его ноге и даже на бутылке с водой, из которой он пьёт, есть логотип “Барселоны”, символизирующий его сильную любовь к клубу», — приводит слова Бекхэма Som I Serem FCB в социальной сети X (ранее Twitter).

Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. В прошлом сезоне форвард провёл за клуб из МЛС 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 35 млн.

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