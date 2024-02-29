Тен Хаг: у Фернандеша высокий болевой порог — это демонстрирует его лидерство

«Вы это видели? Футболисты “Ноттингема” весь матч охотились за Бруну. У него была серьёзная травма, но он сделал всё возможное, чтобы органично вписаться в игру и помочь своей команде добыть необходимый результат.



В социальных сетях его часто критикуют, а жаль… У Бруну очень высокий болевой порог. Этот факт раз за разом демонстрирует его лидерство», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).