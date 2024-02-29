В «Астане» сделали заявление о зарплате новичка из Испании

«Действительно, испанец Карлитос переходит в “Астану”. Уже улажены все детали, контракт с нападающим будет подписан по прилету в расположение команды. Его опыт и качества должны помочь команде в решении задач на сезон 2024 года — вернуть “Астане” чемпионский титул и удачно выступить в еврокубках. Контракт с испанцем будет рассчитан до мая 2025 года, то есть чуть больше года. Что касается зарплаты, то могу заверить, что те цифры, которые фигурируют в СМИ, не соответствуют действительности, на данный момент клуб не готов платить такие деньги, поэтому зарплата Карлитоса в “Астане” будет в разы меньше, озвученных сумм».