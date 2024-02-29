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15:35 (мск), источник: Vesti.kz

В «Астане» сделали заявление о зарплате новичка из Испании

Спортивный директор «Астаны» Игорь Павлюк прокомментировал информацию о переходе испанского форварда Карлитоса в столичную команду, передают Vesti.kz.

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Источник: Reuters

«Действительно, испанец Карлитос переходит в “Астану”. Уже улажены все детали, контракт с нападающим будет подписан по прилету в расположение команды. Его опыт и качества должны помочь команде в решении задач на сезон 2024 года — вернуть “Астане” чемпионский титул и удачно выступить в еврокубках. Контракт с испанцем будет рассчитан до мая 2025 года, то есть чуть больше года. Что касается зарплаты, то могу заверить, что те цифры, которые фигурируют в СМИ, не соответствуют действительности, на данный момент клуб не готов платить такие деньги, поэтому зарплата Карлитоса в “Астане” будет в разы меньше, озвученных сумм».

Ранее СМИ сообщали, что Карлитос перейдет из греческой «Ламии» в «Астану» за 300 тысяч евро (146 миллионов тенге), тогда как за два года в казахстанском клубе он заработает 1,4 миллиона евро.

Карлитос также выступал за испанские «Торрельяно», «Эльче», «Онтеньенте», «Фуэнлабрада», «Новельда», «Эльденсе» и «Вильярреал Б», российский «Петротрест», кипрский «Арис», польские «Вислу» (Краков) и «Легию», «Аль-Вахду» из ОАЭ и греческий «Панатинаикос».

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