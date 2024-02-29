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15:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Беллингем полностью восстановился от травмы

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем перестал чувствовать боль в лодыжке, сообщает Diario AS.

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Источник: AP 2023

По данным источника, в ближайшее время выяснится, сможет ли футболист принять участие в матче против «Валенсии» в чемпионате Испании, который состоится 2 марта.

Ожидается, что игру против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов 20-летний англичанин начнет с первых минут.

В этом сезоне футболист забил 16 голов и является лучшим бомбардиром турнира.

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