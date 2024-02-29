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15:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Итальянский журналист назвал Миранчука «важным оружием» для Гасперини

Журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте поделился мнением об игре полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту» в текущем сезоне.

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Источник: www.atalanta.it

В январе 28-летний россиянин был признан лучшим игроком клуба из Бергамо по версии болельщиков.

«Миранчук, играя более последовательно, обрел уверенность и показал свой настоящий футбол, без страха и не впадая в депрессию из-за первой ошибки. Его можно считать одним из игроков стартового состава “Аталанты”, которого Гасперини считает важным оружием. Если так будет продолжаться, то Алексей обязательно останется в клубе на следующий сезон», — цитирует Элефанте Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Миранчук принял участие в 23 матчах за «Аталанту», в которых он забил три гола и отдал семь результативных передач. Его действующий контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.

После 26 туров «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 46 очков.

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