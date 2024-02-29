Артета, Гвардиола и тен Хаг номинированы на приз лучшему тренеру АПЛ в феврале
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Английская премьер-лига объявила имена номинантов на награду тренеру месяца по итогам февральских матчей.
Английская премьер-лига объявила имена номинантов на награду тренеру месяца по итогам февральских матчей.
В шорт-лист вошли Микель Артета («Арсена»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»).
В уходящем месяца «Арсенал» выиграл все четыре матча чемпионата с разницей мячей 18−2. У «Манчестер Сити» 4 победы и 1 ничья, у «Манчестер Юнайтед» 4 победы и 1 поражение.
Голосование на сайте АПЛ продлится до 4 марта. Победитель будет выбран после консультации с футбольными экспертами.