Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.02
Сассуоло
Наполи
16
Футбол. Зарубежный
28.02
Интер
Аталанта
40
Футбол. Премьер-лига
1.03
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
1.03
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
1.03
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
1.03
Сельта
Альмерия
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
26.02
Вест Хэм
Брентфорд
42
25.02
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
10
24.02
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
41
24.02
Борнмут
Манчестер Сити
01
24.02
Кристал Пэлас
Бернли
30
24.02
Брайтон
Эвертон
11
24.02
Астон Вилла
Ноттингем Форест
42
24.02
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
12
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:58 (мск), источник: Sport24

Артета, Гвардиола и тен Хаг номинированы на приз лучшему тренеру АПЛ в феврале

Английская премьер-лига объявила имена номинантов на награду тренеру месяца по итогам февральских матчей.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В шорт-лист вошли Микель Артета («Арсена»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»).

В уходящем месяца «Арсенал» выиграл все четыре матча чемпионата с разницей мячей 18−2. У «Манчестер Сити» 4 победы и 1 ничья, у «Манчестер Юнайтед» 4 победы и 1 поражение.

Голосование на сайте АПЛ продлится до 4 марта. Победитель будет выбран после консультации с футбольными экспертами.

 «Мисс Россия» обвинила женщин в домогательствах к ним со стороны мужчин: «Это ваша ответственность»
Бывшая жена украинского футболиста: «Зачем мне работа, если у меня есть кормилица?»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь