«Наполи» планирует бесплатно вернуть Жоржиньо

Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «канониров» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 15 млн.