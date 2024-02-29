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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
16:06 (мск), источник: Sports.Ru

«Аксу» снялся с чемпионата Казахстана

«Аксу» снялся с чемпионата Казахстана. Клуб из Павлодарской области не сможет принять участие в КПЛ по финансовым причинам.

АксуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: БЕЛТА

Планировалось, что «Аксу» займет место «Мактаарала», ранее отказавшегося от участия в Премьер-лиге из-за недостатка финансовых средств.

На данный момент неизвестен полный состав участников чемпионата.

Напомним, КПЛ стартует 1 марта.

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