«Аксу» снялся с чемпионата Казахстана
«Аксу» снялся с чемпионата Казахстана. Клуб из Павлодарской области не сможет принять участие в КПЛ по финансовым причинам.
АксуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Аксу» снялся с чемпионата Казахстана. Клуб из Павлодарской области не сможет принять участие в КПЛ по финансовым причинам.
Планировалось, что «Аксу» займет место «Мактаарала», ранее отказавшегося от участия в Премьер-лиге из-за недостатка финансовых средств.
На данный момент неизвестен полный состав участников чемпионата.
Напомним, КПЛ стартует 1 марта.