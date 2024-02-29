Тренер «ПСЖ» Энрике объяснил свои слова о необходимости играть без Мбаппе

Испанский специалист заявил об этом после матча 23-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (1:1). Мбаппе появился на поле с первых минут и был заменён на 65-й.

«Когда я сказал, что привык играть без Мбаппе, это было всего лишь послематчевым размышлением. Это наша реальность на данный момент. У меня в арсенале должны быть лучшие тактические решения для команды не только на сегодняшний день, но и на ближайшее будущее», — приводит слова Энрике Le Parisien.