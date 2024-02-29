Тренер «ПСЖ» Энрике объяснил свои слова о необходимости играть без Мбаппе
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил свои слова об умении играть без форварда Килиана Мбаппе.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил свои слова об умении играть без форварда Килиана Мбаппе.
Испанский специалист заявил об этом после матча 23-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (1:1). Мбаппе появился на поле с первых минут и был заменён на 65-й.
«Когда я сказал, что привык играть без Мбаппе, это было всего лишь послематчевым размышлением. Это наша реальность на данный момент. У меня в арсенале должны быть лучшие тактические решения для команды не только на сегодняшний день, но и на ближайшее будущее», — приводит слова Энрике Le Parisien.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В нынешнем сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 180 млн.