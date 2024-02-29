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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:28 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане объявили о подписании нападающего из Бразилии

24-летний нападающий из Бразилии Джон Клебер Оливейра да Силва пополнил ряды футбольного клуба «Женис», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичных.

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Источник: Соцсети

Джон начинал профессиональную карьеру в 2017 году в бразильской Серии Б в составе ФК «Понте Прета». Выступал за различные команды во втором дивизионе Бразилии.

В прошлом сезоне защищал цвета уругвайского клуба «Хувентуд», в составе которого провел 29 матчей и забил 7 голов.

Ранее состав «Жениса» пополнили Сергей Волков, Денис Гречихо (оба — Беларусь), Матия Ром (Словения), Марин Беланчич (Хорватия), Ираклий Бидзинашвили (Грузия), Альдаир Адилов (Казахстан). Следите за трансферными новостями клуба по этой ссылке.

«Женис» занял третье место в первой лиге сезона-2023 и вышел в премьер-лигу. КПЛ стартует 1 марта, в этот день подопечные Рината Алюетова сыграют с «Астаной».

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