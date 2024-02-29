В Казахстане объявили о подписании нападающего из Бразилии

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Джон начинал профессиональную карьеру в 2017 году в бразильской Серии Б в составе ФК «Понте Прета». Выступал за различные команды во втором дивизионе Бразилии.

В прошлом сезоне защищал цвета уругвайского клуба «Хувентуд», в составе которого провел 29 матчей и забил 7 голов.

Ранее состав «Жениса» пополнили Сергей Волков, Денис Гречихо (оба — Беларусь), Матия Ром (Словения), Марин Беланчич (Хорватия), Ираклий Бидзинашвили (Грузия), Альдаир Адилов (Казахстан). Следите за трансферными новостями клуба по этой ссылке.