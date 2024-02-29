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22:31 (мск), источник: Sport24

«Интер» представил форму, посвященную «Черепашкам-ниндзя»

«Интер» представил три комплекта формы, вдохновленные мультсериалом «Черепашки-ниндзя».

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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На специальных футболках нерадзурри логотип известной франшиз о боевых черепахах заменил эмблему стримингового сервиса Paramount+, который является спонсором итальянского клуба.

Футболисты нерадзурри сыграют в домашней форме с логотипом «Черепашек-ниндзя» в матче 27-го тура Серии A против «Дженоа» 4 марта.

Болельщики смогут также приобрести гостевую и резервную версии футболки.

В декабре «Интер» сыграл в форме, посвященной киновселенной «Трансформеры».

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