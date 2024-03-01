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11:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Байере» ответили на вопрос о будущем Хаби Алонсо

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал будущее главного тренера леверкузенцев Хаби Алонсо.

БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Я остаюсь спокойным и оптимистичным. Самое главное для тренеров — это то, чтобы они чувствовали себя комфортно и ощущали, что находятся на своем месте. Хаби много раз говорил об этом», — цитирует руководителя Frankfurter Rundschau.

Ранее авторитетный журналист Флориан Плеттенберг сообщал, что «Байер» на фоне интереса «Баварии» может потребовать у мюнхенцев 15−25 миллионов евро за выкуп контракта тренера.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Под его руководством команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии нынешнего сезона, набрав 61 очко в 23 турах.

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