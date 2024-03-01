Де Лаурентис: Холанн мог перейти в «Наполи» из «Зальцбурга» за 50 миллионов евро

«Я был на грани того, чтобы подписать Холанна за 50 миллионов евро из “Зальцбурга”. Официальное предложение было сделано, но [агент игрока] Мино Райола сказал мне: “Мы же друзья. Я уже позаботился о Холанне. Он перейдет в другой клуб”. Я прекратил переговоры и на этом все закончилось», — цитирует слова де Лаурентиса Bianconeranews.