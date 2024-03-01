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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Де Лаурентис: Холанн мог перейти в «Наполи» из «Зальцбурга» за 50 миллионов евро

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал, что хотел оформить переход тогда еще нападающего «Зальцбурга», а ныне «Манчестер Сити» — Эрлина Холанна.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

«Я был на грани того, чтобы подписать Холанна за 50 миллионов евро из “Зальцбурга”. Официальное предложение было сделано, но [агент игрока] Мино Райола сказал мне: “Мы же друзья. Я уже позаботился о Холанне. Он перейдет в другой клуб”. Я прекратил переговоры и на этом все закончилось», — цитирует слова де Лаурентиса Bianconeranews.

В январе 2020-го Холанн перешел в дортмундскую «Боруссию» за 20 миллионов евро. Спустя два года «Манчестер Сити» оформил переход норвежца за 60 миллионов евро.

За «Боруссию» Холанн провел 89 игр и забил 86 голов. За «Манчестер Сити» форвард забил 79 голов в 83 играх.

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