Несколько игроков «Реала» недовольны Анчелотти, так как он не объясняет решения по составу

Отмечается, что тренер отходил от обычного дипломатичного тона, когда получал от футболистов вопросы на эту тему. Анчелотти регулярно отвечал: «Я не должен давать объяснения». Он предпочитает не обсуждать свои решения, если игроки не просят дать объяснения напрямую.

В число тех, кто недоволен положением в «Реале», входят Лука Модрич, Арда Гюлер, Начо Фернандес и Кепа Аррисабалага.

Источники, близкие к Модричу, сообщают, что он разочарован снижением роли в команде. Когда он продлевал контракт, «Реал» обещал ему, что он будет выходить на поле более регулярно. Лука считает, что уже показал, что способен играть более важную роль в команде. Источники, близкие к Анчелотти, сообщают, что тренер всегда был честен с Модричем, и подчеркивают, что у них хорошие отношения. Получив предложение присоединиться к тренерскому штабу «Реала» по окончании сезона, Модрич отказал, но этот отказ не был окончательным. Однако люди, близкие к нему, полагают, что он вряд ли примет предложение, так как у него нет тренерской лицензии. Кроме того, он хочет продолжать карьеру игрока.

Гюлер дебютировал за «Реал» через полгода после перехода, из-за этого он чувствовал себя «подавленным». Сейчас, когда он полностью восстановился, Анчелотти не предоставляет ему шансы. В связи с этим Арда разочарован.

По сравнению с предыдущими сезонами Начо настроен позитивнее, так как из-за травм он стал вторым центральным защитником по количеству игрового времени. Несмотря на это, его отношения с Анчелотти остаются несколько напряженными. Начо расстраивали замены — например, при счете 0:2 против «Альмерии», а также в матче против «Севильи». Начо не чувствует полную уверенность со стороны тренера. Источники, близкие к тренерскому штабу, считают, что Начо заслужил право самостоятельно принимать решение о будущем предстоящим летом, и отказываются говорить о проблемах, так как считают, что у испанца много игрового времени.