Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Альмерия
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Первая лига
2.03
Енисей
Торпедо
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
26.02
Жирона
Райо Вальекано
30
25.02
Реал
Севилья
10
25.02
Лас-Пальмас
Осасуна
11
25.02
Бетис
Атлетик
31
25.02
Кадис
Сельта
22
24.02
Альмерия
Атлетико
22
24.02
Алавес
Мальорка
11
24.02
Барселона
Хетафе
40
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вальверде о разгроме «Атлетико»: Это общая победа — игроков и фанатов

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал выход в финал Кубка Испании.

АтлетикЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

В полуфинале баскский клуб победил «Атлетико» по сумме двух матчей (1:0 и 3:0).

«На “Сан-Мамесе” мы очень сильная команда. Благодаря поддержке фанатов наши игроки оставляют душу и сердце на поле. Это общая победа — игроков и фанатов. Мы знаем, что значит для болельщиков выйти на финал Кубка», — сказал Вальверде после игры.

В финале «Атлетик» встретится с «Мальоркой», которая в полуфинале по сумме двух встреч обыграла «Реал Сосьедад» (0:0 и 2:1).

 «Господин Бах, попрошу объяснить». Пять писем для фигуриста Галлямова
Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь