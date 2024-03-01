Вальверде о разгроме «Атлетико»: Это общая победа — игроков и фанатов
Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал выход в финал Кубка Испании.
АтлетикЧемпионат Испании: таблица и календарь
Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал выход в финал Кубка Испании.
В полуфинале баскский клуб победил «Атлетико» по сумме двух матчей (1:0 и 3:0).
«На “Сан-Мамесе” мы очень сильная команда. Благодаря поддержке фанатов наши игроки оставляют душу и сердце на поле. Это общая победа — игроков и фанатов. Мы знаем, что значит для болельщиков выйти на финал Кубка», — сказал Вальверде после игры.
В финале «Атлетик» встретится с «Мальоркой», которая в полуфинале по сумме двух встреч обыграла «Реал Сосьедад» (0:0 и 2:1).