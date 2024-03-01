Вальверде о разгроме «Атлетико»: Это общая победа — игроков и фанатов

«На “Сан-Мамесе” мы очень сильная команда. Благодаря поддержке фанатов наши игроки оставляют душу и сердце на поле. Это общая победа — игроков и фанатов. Мы знаем, что значит для болельщиков выйти на финал Кубка», — сказал Вальверде после игры.