Деклан Райс: Быть игроком «Арсенала» — честь для меня

«Эта команда многому научилась в прошлом году. Мы сильнее и имеем больше веры. Когда мы пропускаем, мы всегда верим, что вернёмся в игру. Честно говоря, для меня большая честь играть за этот клуб», — приводит слова Райса известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).