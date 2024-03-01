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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Деклан Райс: Быть игроком «Арсенала» — честь для меня

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс заявил, что горд выступать за «канониров».

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Английский хавбек перешёл в «Арсенал» из «Вест Хэма» в летнее трансферное окно.

«Эта команда многому научилась в прошлом году. Мы сильнее и имеем больше веры. Когда мы пропускаем, мы всегда верим, что вернёмся в игру. Честно говоря, для меня большая честь играть за этот клуб», — приводит слова Райса известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В данный момент «Арсенал» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 58 очков после 26 проведённых матчей. Райс отыграл за «канониров» 36 матчей с учётом всех соревнований, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

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