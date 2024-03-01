Маркус Рэшфорд: У меня даже в 11 была одна цель — играть в «МЮ». В сложные периоды помогают не деньги, а любовь к футболу

«Знаете, в чем главное безумие? Я, возможно, не должен в этом признаваться, но во время первого сезона в основной команде “Юнайтед” я возвращался домой и шел играть на улицу с друзьями. Такова моя культура. Это часть меня. Думаю, это одна из причин, по которой у меня получилось. Если ты не проживали это с нами, то я не жду, что вы поймете.



Одну фразу мама постоянно мне говорила, когда я был совсем молод. “Ничего не бывает бесплатно, Маркус”.



Эта мудрость — не про футбол. Она не говорила мне об этом, просто чтобы держать вдали от агентов. Это о жизни в целом. С каждым годом я все лучше это понимаю. “Ничего не бывает бесплатно”.



Деньги — это отлично. Это благословение. Но мечты бесценны. Для меня даже в 11 лет была одна цель — играть за “Юнайтед”. Помню, когда я только пытался получить контракт, Уазза [Уэйн Руни] и Криштиану приходили, чтобы что-то поделать с парнями из академии. И я просто смотрел на них с благоговением. Понимаете, о чем я? Там был фотограф, и в конце у каждого из нас была возможность сфотографироваться с ними. Помню, как держался вдали. Потом брат сказал: “Иди сфотографируйся с Уаззой, бро! Что ты делаешь???” Я ответил: “Мне не нужна фотография”. Он спросил: “Не нужна фотография???” Я ответил: “Однажды я сыграю рядом с ними”.



Думаю, только я и не сфотографировался с ними. Мы отказывались от денег, во мне был лишь этот голод. Я уже не считал себя ребенком. Я должен был схватиться за эту возможность и изменить наши жизни. Точка. Прожить эту мечту, когда ты парень из Манчестера… Если вы думаете, что я принимал это как должное, то просто меня не знаете.



Послушайте, футбол может быть пузырем. Я попытался остаться нормальным человеком, сохранить прежних друзей. Я старался делать все, чтобы не измениться, даже когда я провожу вечер не дома или нахожусь в отпуске. Но у этого есть и другая сторона. Я человек. Я допускал ошибки, которые есть у многих парней после 20-летия. И я старался извлекать из них уроки. Но я также приносил жертвы, которые никто не видит.



Хочу, чтобы вы поняли, что деньги — не то, что помогает играть в сложные периоды. Это делает любовь к игре, простая и незатейливая», — написал нападающий «Манчестер Юнайтед» в колонке для The Players' Tribune.