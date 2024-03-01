Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Альмерия
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Первая лига
2.03
Енисей
Торпедо
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
26.02
Жирона
Райо Вальекано
30
25.02
Реал
Севилья
10
25.02
Лас-Пальмас
Осасуна
11
25.02
Бетис
Атлетик
31
25.02
Кадис
Сельта
22
24.02
Альмерия
Атлетико
22
24.02
Алавес
Мальорка
11
24.02
Барселона
Хетафе
40
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:52 (мск), источник: Sports.Ru

Симеоне о 0:3 от «Атлетика» в полуфинале Кубка: У нас было три момента, а они реализовали первый же подход. Поздравляю их

После поражения со счетом 0:1 в первом полуфинале Кубка Испании «Атлетико» проиграл «Атлетику» со счетом 0:3.

АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

«“Атлетик” выиграл на “Метрополитано” со счетом 1:0, когда у нас были возможности добиться иного результата. Это очень хорошо говорит о сопернике. Поражение со счетом 0:3 — тоже. Но есть нюансы.

У нас было три момента, которыми можно было воспользоваться лучше, а они реализовали первый же подход. Во втором случае — тоже. Они продолжили игру с этим энтузиазмом и довели счет до 3:0. Но у нас были моменты у Мемфиса, два — у Рикельме, еще один — у Сауля. Но мы не смогли ими воспользоваться, а еще ошиблись в обороне. Поздравляю “Атлетик”. Нам нужно сконцентрироваться на “Бетисе”.

Я обеспокоен, нужно улучшать игру в обеих штрафных. Всегда есть возможность для прогресса. Нужно стать сильнее, потому что у нас есть характеристики для этого. Спокойствие. Такие моменты случаются. Мы верим во всех игроков. Поздравляем соперника, потому что они хорошо сыграли и заслужили победу. А мы думаем о “Бетисе”. Сейчас имеет значение только это», — сказал тренер «Атлетико».

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Алиша Леманн – самая популярная футболистка мира. В ее соцсети подписчики приходят явно не за футболом
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь