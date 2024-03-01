Симеоне о 0:3 от «Атлетика» в полуфинале Кубка: У нас было три момента, а они реализовали первый же подход. Поздравляю их

«“Атлетик” выиграл на “Метрополитано” со счетом 1:0, когда у нас были возможности добиться иного результата. Это очень хорошо говорит о сопернике. Поражение со счетом 0:3 — тоже. Но есть нюансы.



У нас было три момента, которыми можно было воспользоваться лучше, а они реализовали первый же подход. Во втором случае — тоже. Они продолжили игру с этим энтузиазмом и довели счет до 3:0. Но у нас были моменты у Мемфиса, два — у Рикельме, еще один — у Сауля. Но мы не смогли ими воспользоваться, а еще ошиблись в обороне. Поздравляю “Атлетик”. Нам нужно сконцентрироваться на “Бетисе”.



Я обеспокоен, нужно улучшать игру в обеих штрафных. Всегда есть возможность для прогресса. Нужно стать сильнее, потому что у нас есть характеристики для этого. Спокойствие. Такие моменты случаются. Мы верим во всех игроков. Поздравляем соперника, потому что они хорошо сыграли и заслужили победу. А мы думаем о “Бетисе”. Сейчас имеет значение только это», — сказал тренер «Атлетико».