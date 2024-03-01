L'Equipe: Рамос помогает Мбаппе с переездом в Мадрид

По данным источника, экс-защитник парижан владеет несколькими домами в столице Испании и готов продать французу один из них.

28 февраля Relevo сообщал, что мать Мбаппе Файза Ламари провела последние дни в Мадриде, согласовывая сделку с «Реалом». Среди прочего, решала вопросы с жильем.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе объявил руководству «ПСЖ» об уходе по окончании сезона. Его контракт с клубом завершится летом. Позже во многих СМИ появилась информация, что 25-летний француз договорился о переходе в «Реал».