Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Альмерия
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Первая лига
2.03
Енисей
Торпедо
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Аксу
Тобол Кс
03
2023
Актобе
Жетысу
22
2023
Атырау
Кайрат
00
2023
Каспий
Ордабасы
10
2023
Кызыл-Жар
Кайсар
01
2023
Окжетпес
Мактаарал
11
2023
Шахтер Кг
Астана
11
2023
Кайсар
Атырау
10
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
15:26 (мск), источник: Vesti.kz

Участник ЧМ и сборник принесли «Астане» победу на старте КПЛ-2024

«Астана» обыграла «Женис» в первом туре чемпионата Казахстана по футболу-2024, передают Vesti.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК Астана

Встреча, состоявшаяся в Алматы на стадионе «Хан-Тенгри», завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились гвинейский вингер Усман Камара (19-я минута) и нападающий сборной Казахстана Эльхан Астанов (62-я).

Камара перешел в «Астану» из тбилисского «Динамо» в январе за 350 тысяч евро, подписав контракт до 31 декабря 2026 года (данные Transfermarkt). В 2015-м в составе юношеской сборной Гвинеи он принял участие в чемпионате мира в Чили, где сыграл против команд Англии, Южной Кореи и Бразилии.

Во втором туре, 5 марта, «Астана» на выезде сыграет с «Жетысу», а 7-го числа «Женис» примет «Шахтер».

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь