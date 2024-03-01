Участник ЧМ и сборник принесли «Астане» победу на старте КПЛ-2024

Встреча, состоявшаяся в Алматы на стадионе «Хан-Тенгри», завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились гвинейский вингер Усман Камара (19-я минута) и нападающий сборной Казахстана Эльхан Астанов (62-я).

Камара перешел в «Астану» из тбилисского «Динамо» в январе за 350 тысяч евро, подписав контракт до 31 декабря 2026 года (данные Transfermarkt). В 2015-м в составе юношеской сборной Гвинеи он принял участие в чемпионате мира в Чили, где сыграл против команд Англии, Южной Кореи и Бразилии.