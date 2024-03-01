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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» лишили разгрома в первом матче КПЛ-2024

«Актобе» одержал победу над «Кайсаром» в первом туре нового сезона чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Кайсар
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Источник: ФК "Актобе"

Встреча, состоявшаяся в Кызылорде, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых дубль оформил Идрис Умаев (24-я минута, 64-я), а также отличился Максим Самородов (54-я). Кызылординцы на 90+5-й минуте усилиями Токтара Жангылышбая не позволили «красно-белым» оформить разгромную победу.

Напомним, что сегодня, 1 марта, «Аксу» должен был встретиться с «Жетысу», но в последний момент павлодарский клуб снялся с чемпионата. При этом «Астана» стартовала с победы на «Женисом».

Кайсар
1:3
Первый тайм: 0:0
Актобе
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