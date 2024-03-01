«Актобе» лишили разгрома в первом матче КПЛ-2024

Встреча, состоявшаяся в Кызылорде, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых дубль оформил Идрис Умаев (24-я минута, 64-я), а также отличился Максим Самородов (54-я). Кызылординцы на 90+5-й минуте усилиями Токтара Жангылышбая не позволили «красно-белым» оформить разгромную победу.

Напомним, что сегодня, 1 марта, «Аксу» должен был встретиться с «Жетысу», но в последний момент павлодарский клуб снялся с чемпионата. При этом «Астана» стартовала с победы на «Женисом».