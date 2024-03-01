В Казахстане задержали бывшего главу федерации футбола

Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области. В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова, Алматинский государственный университет имени Абая, Российскую таможенную академию. Трудовую деятельность начал в 1989 году.

В 1990—1994 годах занимался предпринимательской деятельностью.

В 1994—2007 годах работал в государственных органах и предприятиях.

В 2007—2013 годах занимал должность заместителя акима Астаны.

В 2013—2016 годах работал председателем Агентства по делам спорта и физической культуры, президентом Федерации футбола.

С декабря 2016 по ноябрь 2017 года занимал должность и. о. советника, советника премьер-министра.

В 2017—2020 годах — вице-министр культуры и спорта.

В 2020—2021 годах — первый заместитель акима Алматы.

С апреля по 13 сентября 2021 года являлся вице-министром культуры и спорта.

В сентябре 2021 года он был назначен председателем совета директоров ФК «Астана».