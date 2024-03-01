В Казахстане задержали бывшего главу федерации футбола

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ДП Алматы. Расследование продолжается.
«Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан экс-вице-министр культуры и спорта, который подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления», — говорится в сообщении Антикора.
По официальным данным, иная информация в рамках статьи 201 УПК распространению не подлежит.
Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области. В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова, Алматинский государственный университет имени Абая, Российскую таможенную академию. Трудовую деятельность начал в 1989 году.
В 1990—1994 годах занимался предпринимательской деятельностью.
В 1994—2007 годах работал в государственных органах и предприятиях.
В 2007—2013 годах занимал должность заместителя акима Астаны.
В 2013—2016 годах работал председателем Агентства по делам спорта и физической культуры, президентом Федерации футбола.
С декабря 2016 по ноябрь 2017 года занимал должность и. о. советника, советника премьер-министра.
В 2017—2020 годах — вице-министр культуры и спорта.
В 2020—2021 годах — первый заместитель акима Алматы.
С апреля по 13 сентября 2021 года являлся вице-министром культуры и спорта.
В сентябре 2021 года он был назначен председателем совета директоров ФК «Астана».
Напомним, ранее сообщалось о задержании бывшего председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта (ныне Министерство туризма и спорта) Казахстана Самата Ергалиева.