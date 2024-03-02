«Алматы — наш второй дом». Бабаян — о снятии «Аксу», трансферах и старте «Астаны»

Источник: ФК "Астана"

Также наставник столичного клуба раскритиковал условия, в которых проходят домашние матчи, дал оценку последним трансферам и прокомментировал снятие «Аксу».

О победе над «Женисом»



— В первом тайме наша команда показала неплохой футбол, особенно в первые 30−35 минут, были моменты, забили гол и еще могли забить парочку. Затем на некоторое мгновение отдали инициативу сопернику, сразу моменты появились у наших ворот и в переходных фазах мы немного «прозевали», а этого допускать нельзя. Было много ошибок в перестроении. Но это первый матч, такое бывает.

Единственное, что разочаровало — это счет на табло, мы наиграли на большое количество голов. Реализация, к сожалению, подвела, но здесь то, как мы эти моменты создавали — это тот футбол, в который мы хотим играть. Хочу поблагодарить особенно наших болельщиков, которые приехали в Алматы, их было слышно. Спасибо им за то, что проделали такой дальний путь. Алматы теперь наш второй дом, здесь у нас свой стадион. Конечно, есть определенные сложности, но мы заложники этой ситуации: «Астана Арена» закрыта на ремонт, приходится вот так выходить из ситуации. Надеемся, что нас болельщики дальше будут поддерживать.

О домашних матчах Алматы

— Проблем, конечно, достаточно, но скажу, что качество газона неплохое. Первая проблема — это отсутствие освещения, из-за этого мы не можем проводить матчи вечером. Эту проблему должны в скором времени устранить. Второе — это полив газона. Когда поле немного подсохнет, то мяч уже не двигается. В остальном же здесь люди стараются, готовят стадион. Руководству «Хан-Тенгри» спасибо за то, что в короткие сроки они проделали большую работу.

Дневные матчи? Это совсем некомфортно. Когда ты играешь вечером, под прожекторами, получается совсем другой футбол и настрой другой, и картинка футбольная другая. У любого тренера спросите, он захочет играть вечером.

О новичках — Сейсене и Карлитосе:

— Карлитос прилетел сегодня утром. Позавчера он провел свой последний матч в бывшей команде. Это очень хорошее приобретение для нас. Завтра утром он пройдет медосмотр и потом официально приступит к работе с командой. Очень сильно на него надеюсь, у него есть все качества: хорошее чувство мяча и позиции, умеет забивать и отдавать. Мы только что с ним разговаривали, я ему сказал, чтобы он не думал о том, что в Казахстане ему будет легко. К тому же, он играл в одной команде с Тошичем и у него есть вся информация. Надеюсь на то, что он нам очень сильно поможет.

Что касается Сейсена. У нас нет первого или третьего вратаря. У нас все борются за стартовый состав, мы знаем его качества. У нас был Данил Подымский, которому 25 лет и у него в карьере очень мало матчей. Ему было важно играть.

Впереди у нас новые турниры, кубок лиги, кубок Казахстана, Лига конференций. Поэтому здесь мы должны быт готовы на всех позициях.

По поводу трансферов, если получится, одну-две позиции я бы хотел укрепить, но здесь все зависит от финансов.

О снятии «Аксу» и сокращении лиги

— Это произошло в последние секунды и за день до старта чемпионата «Аксу» отказался от участия в чемпионате. Есть в этом плане некоторые проблемы. Например, «Жетысу» остался без игровой практики, а мы остались без дополнительной информации. У нас следующий матч с ними, поэтому мы не можем получить информацию о следующем сопернике. Проблема в том, что ритм и цикл нарушаются. Люди планировали календарь, строили планы. Много сложностей из-за этого, но что поделаешь, на это мы никак не можем повлиять. До последнего надеялись, что будет 14 команд в чемпионате, потому что с 13 клубами каждый тур кто-то из команд будет отдыхать, это не нормально.

Надо ли сокращать лигу? Знаете, сложно ответить. Если какой-то регион останется без футбола — это тоже проблема. С другой стороны, команды которые мучаются и которые в долгах — это обратная сторона. Здесь надо найти золотую середину. В целом, страдает сам футбол.