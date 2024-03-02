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01:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Лучше бы играли в Астане». Тренер «Жениса» — о старте в КПЛ и потенциале таланта из «Кайрата»

Главный тренер «Жениса» Леван Коргалидзе подвел итоги матча с «Астаной» (0:2), прошедшего в рамках первого тура чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

Женис
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Источник: ФК "Женис"

Столичное дерби состоялось в Алматы на стадионе «Хан-Тенгри», дебютанты КПЛ пропустили в каждом из таймов от Усмана Камары и Эльхана Астанова.

— Думаю, что мы по делу проиграли, их команда сильнее. У нас новая команда, 16 новичков, некоторые не знают друг друга, сыгранности не хватает. Нам нужно время, будем делать выводы, работать и не допускать детских ошибок, которые допускали сегодня.

Наш стиль игры? Мы обязательно будем атаковать, даже в больших матчах. Но я даже сегодня говорил, соперник будет опасен, когда у нас будет мяч — так и получилось, мы атаковали, а в итоге забили нам, — сказал он.

— Дерби проходит далеко от столицы, это смешно или грустно?

— Это не хорошо. Лучше бы играли в Астане, поскольку и народу было бы гораздо больше. Но все равно я хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня были на стадионе.

— Вы поверили в Галымжана Кенжебека, хотя в «Кайрате» всегда отмечали, что ему не хватает профессионализма. Вы рассчитываете раскрыть его по-другому?

— Со мной в плане дисциплины у него пока нет проблем. Я верю в его потенциал, он должен продолжать трудиться, верить в тренеров и быть более профессиональным. Он может играть на высоком уровне, у него есть для этого потенциал.

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