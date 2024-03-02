Клуб КПЛ подписал защитника сборной Словакии и еще 6 новичков

Источник: Соцсети

Ими стали:

— ганско-таджикский полузащитник Дэвид Мавутор (пришел из «Аксу»);

— хорватский защитник Антонио Яколич (пришел из воронежского «Факела»);

— казахстанский защитник Самат Шамши (пришел из «Окжетпеса»);

— словацкий защитник Бранислав Слука (пришел из «ВиОн»);

— сербский полузащитник Никола Цуцкич (пришел из «Жетысу»);

— тунисский полузащитник Феди Бен Чуг (пришел из «Хасании Агадир»);

— казахстанский полузащитник Куаныш Дуйсенбекулы (пришел из «Арыси»).

Особого внимания заслуживает Слука, который ранее играл за сборные Словакии до 17, 18, 19 и 21 года. Также получает вызов в главную национальную команду своей страны.