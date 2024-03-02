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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
01:48 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал защитника сборной Словакии и еще 6 новичков

Футбольный клуб «Туран» из Туркестана объявил о подписании семи новичков, передают Vesti.kz.

Туран
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Источник: Соцсети

Ими стали:
— ганско-таджикский полузащитник Дэвид Мавутор (пришел из «Аксу»);
— хорватский защитник Антонио Яколич (пришел из воронежского «Факела»);
— казахстанский защитник Самат Шамши (пришел из «Окжетпеса»);
— словацкий защитник Бранислав Слука (пришел из «ВиОн»);
— сербский полузащитник Никола Цуцкич (пришел из «Жетысу»);
— тунисский полузащитник Феди Бен Чуг (пришел из «Хасании Агадир»);
— казахстанский полузащитник Куаныш Дуйсенбекулы (пришел из «Арыси»).

Особого внимания заслуживает Слука, который ранее играл за сборные Словакии до 17, 18, 19 и 21 года. Также получает вызов в главную национальную команду своей страны.

Напомним, что в сезоне 2023 года «Туран» занял второе место в первой лиге и вернулся в казахстанскую премьер-лигу. В первом туре нового сезона туркестанцы на выезде сыграют с костанайским «Тоболом» 2 марта. Начало — в 19:00 по времени Астаны.

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