Клуб КПЛ подписал защитника сборной Словакии и еще 6 новичков
Футбольный клуб «Туран» из Туркестана объявил о подписании семи новичков, передают Vesti.kz.
Футбольный клуб «Туран» из Туркестана объявил о подписании семи новичков, передают Vesti.kz.
Ими стали:
— ганско-таджикский полузащитник Дэвид Мавутор (пришел из «Аксу»);
— хорватский защитник Антонио Яколич (пришел из воронежского «Факела»);
— казахстанский защитник Самат Шамши (пришел из «Окжетпеса»);
— словацкий защитник Бранислав Слука (пришел из «ВиОн»);
— сербский полузащитник Никола Цуцкич (пришел из «Жетысу»);
— тунисский полузащитник Феди Бен Чуг (пришел из «Хасании Агадир»);
— казахстанский полузащитник Куаныш Дуйсенбекулы (пришел из «Арыси»).
Особого внимания заслуживает Слука, который ранее играл за сборные Словакии до 17, 18, 19 и 21 года. Также получает вызов в главную национальную команду своей страны.
Напомним, что в сезоне 2023 года «Туран» занял второе место в первой лиге и вернулся в казахстанскую премьер-лигу. В первом туре нового сезона туркестанцы на выезде сыграют с костанайским «Тоболом» 2 марта. Начало — в 19:00 по времени Астаны.