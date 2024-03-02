Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Аль-Иттихадом»

На 12-й минуте Н’Голо Канте открыл счет. Отыграться лидер чемпионата сумел на 39-й минуте, когда счет сравнял Салех Аль-Шехри. На 59-й минуте «Аль-Хиляль» повел в счете благодаря голу бывшего нападающего «Зенита» Малкома. Окончательный результат на табло установил Сауд Абдулхамид на 67-й минуте.