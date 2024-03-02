Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Аль-Иттихадом»
В матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» одержал победу над «Аль-Иттихадом»: встреча на стадионе в Эр-Рияде завершилась со счетом 3:1.
В матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» одержал победу над «Аль-Иттихадом»: встреча на стадионе в Эр-Рияде завершилась со счетом 3:1.
Из-за травмы игру пропускал нападающий «Аль-Иттихад» Карим Бензема.
На 12-й минуте Н’Голо Канте открыл счет. Отыграться лидер чемпионата сумел на 39-й минуте, когда счет сравнял Салех Аль-Шехри. На 59-й минуте «Аль-Хиляль» повел в счете благодаря голу бывшего нападающего «Зенита» Малкома. Окончательный результат на табло установил Сауд Абдулхамид на 67-й минуте.
«Аль-Хиляль», одержавший 15-ю подряд победу в национальном первенстве, возглавляет таблицу с 62 очками, опережая «Аль-Наср» на 9 баллов. «Аль-Иттихад» с 37 очками замыкает топ-5.