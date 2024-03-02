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03:00 (мск), источник: Sport24

Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Аль-Иттихадом»

В матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» одержал победу над «Аль-Иттихадом»: встреча на стадионе в Эр-Рияде завершилась со счетом 3:1.

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Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Аль-Иттихадом» | Источник: alhilal.com

Из-за травмы игру пропускал нападающий «Аль-Иттихад» Карим Бензема.

На 12-й минуте Н’Голо Канте открыл счет. Отыграться лидер чемпионата сумел на 39-й минуте, когда счет сравнял Салех Аль-Шехри. На 59-й минуте «Аль-Хиляль» повел в счете благодаря голу бывшего нападающего «Зенита» Малкома. Окончательный результат на табло установил Сауд Абдулхамид на 67-й минуте.

«Аль-Хиляль», одержавший 15-ю подряд победу в национальном первенстве, возглавляет таблицу с 62 очками, опережая «Аль-Наср» на 9 баллов. «Аль-Иттихад» с 37 очками замыкает топ-5.

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