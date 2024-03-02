Как обидно Головин не забил «ПСЖ»! «Монако» сдержал Мбаппе, но победить чемпиона не вышло

«Монако» Александра Головина сыграл вничью с чемпионом Франции «ПСЖ». Сам россиянин был близок к голу в центральном матче тура.

Головин вышел в основе и сыграл в центре поля в схеме 4−4−2. Главный тренер «Монако» Ади Хюттер вообще выставил довольно смелый состав с атакующим квартетом Аклиуше — Минамино — Балогун — Бен-Йеддер. Первые двое действовали на флангах атаки, а последняя пара образовала дуэт нападающих. При этом монегаски спокойно отдали мяч «ПСЖ», владея им всего около 30% и сделав ставку на быстрые контрвыпады. Не отказался «Монако» и от прессинга, который хозяева включали по ситуации.

Парижане контролировали мяч, но не игру. Напротив, атаки «Монако» были намного опаснее. Балогун мог забить быстрый гол — Доннарумма потащил. Потом в ворота «ПСЖ» наверняка был бы назначен пенальти, если бы тот же Балогун упал в штрафной после захвата соперника, а не устоял на ногах. Желание доиграть эпизод сыграло против самого нападающего.

В середине первого тайма «Монако» наконец забил, но Бен-Йеддер немного залез в офсайд — гол отменили. Головин до того не был в центре внимания, а вот на исходе получаса получил идеальный шанс открыть счёт. Монегаски продолжали использовать дыры в центре обороны и в полуфлангах у «ПСЖ», и после удара и сейва Доннаруммы россиянин добивал мяч с 9−10 метров. Итальянец уже не спас бы, однако Головин попал в ногу защитника. Очень обидный фейл.

Звезда «ПСЖ» Мбаппе, в отличие от нашего легионера, до перерыва ни разу не встретился с мячом в штрафной хозяев, если не брать эпизод, когда он пытался забить, попав в офсайд и получив лёгкое повреждение голеностопа. Однажды Килиан опасно пробил из-за штрафной, в другом эпизоде создал момент классным пасом пяткой для Асенсио. Кроме того, запомнилось падение Мбаппе в штрафной «Монако», когда форвард выпрашивал пенальти, но фола, похоже, не было. В остальном же в матче со своей бывшей командой Мбаппе не феерил.

А после перерыва «ПСЖ» вышел на поле без Килиана. Луис Энрике поменял Мбаппе, видимо, чтобы поберечь его перед Лигой чемпионов. По этой же причине, скорее всего, начал встречу на скамейке Дембеле. Мбаппе в хорошем настроении отправился на трибуну, где его ждала мама-агент, завершил матч с один ударом и одной обводкой. А ход игры после перерыва не изменился: «ПСЖ» владел мячом, «Монако» сооружал моменты на контратаках. У судьи Бюке был ещё один повод назначить пенальти в ворота чемпиона Франции за попадание мяча в руку, но и тут рефери огорчил своим решением хозяев.

Но после часа игры, когда у «ПСЖ» полностью сменилось атакующее трио, а монегаски подустали, команда Луиса Энрике стала всё чаще проникать в штрафную Маецкого и создавать голевые моменты. Баркола, Коло Муани и Дембеле хорошо использовали появившееся свободное пространство. Тут польский вратарь «Монако», получивший шанс выдавить из основы Кёна, показал себя — совершил несколько сейвов.

Впрочем, до финального свистка энергии свежих игроков «ПСЖ» не хватило. В концовке игра катилась к ничьей, ей и завершилась. Наверное, итоговые 0:0 никого не разочаровали сильно. По ударам тоже получилась фактически ничья — 14:14 (в створ — 6:7, из штрафной — 12:7).

Статистика Головина в матче с «ПСЖ»: 43 касания мяча (одно в чужой штрафной), один удар, 86% точных передач, два паса под удар, две обводки, четыре отбора, два перехвата, один вынос, семь выигранных единоборств из 12, два нарушения и один заработанный на себе фол. Александр получил одну из самых высоких оценок в составе «Монако» от сайта Sofascore — 7,6 балла. Несмотря на то что россиянин мало угрожал воротам из-за глубокой позиции на поле, он провёл достойную игру.