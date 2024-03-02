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13:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Энрике ответил, почему заменил Мбаппе в перерыве матча между «ПСЖ» и «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил, почему заменил форварда Килиана Мбаппе в перерыве матча с «Монако».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Я в футболе довольно долгое время, вы должны знать, что в таком клубе всё важно. Рано или поздно мы будем играть без Мбаппе, нам придётся привыкнуть к этому», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 180 млн.

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