Энрике ответил, почему заменил Мбаппе в перерыве матча между «ПСЖ» и «Монако»

«Я в футболе довольно долгое время, вы должны знать, что в таком клубе всё важно. Рано или поздно мы будем играть без Мбаппе, нам придётся привыкнуть к этому», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.