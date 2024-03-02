Роберт Левандовски собрал идеального футболиста
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски собрал своего идеального футболиста, сообщает Sport.es.
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски собрал своего идеального футболиста, сообщает Sport.es.
Левандовски выбрал левую ногу Арьена Роббена, но не смог определиться с ответом насчет правой ноги. Также он отметил менталитет Йозуа Киммиха, стойкость Артуро Видаля и элегантность игры Хаби Алонсо.
Что касается футбольного интеллекта, выбор игрока пал на Томаса Мюллера. Футболистами, способными быстрее всех пробежать десятиметровку, Левандовски назвал Пьер-Эмерика Обамеянга и Камиля Гросицкого.
В нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Левандовского составляет € 20 млн. В своей футбольной карьере Левандовски выступал за «Дельту Варшава», «Легию», «Знич», «Лех», дортмундскую «Боруссию» и «Баварию».