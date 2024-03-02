Роберт Левандовски собрал идеального футболиста

Левандовски выбрал левую ногу Арьена Роббена, но не смог определиться с ответом насчет правой ноги. Также он отметил менталитет Йозуа Киммиха, стойкость Артуро Видаля и элегантность игры Хаби Алонсо.

В нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Левандовского составляет € 20 млн. В своей футбольной карьере Левандовски выступал за «Дельту Варшава», «Легию», «Знич», «Лех», дортмундскую «Боруссию» и «Баварию».