Стало известно решение Зидана по возможной работе в «Манчестер Юнайтед»

Зинедин Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов. После мадридской команды французский специалист никого не тренировал, хотя им интересовались «Марсель», «Ювентус», «Бавария» и сборная Алжира.