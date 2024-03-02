Минское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ» встретятся в матче за футбольный Суперкубок

Сегодня на поле стадиона «Шахтер» в Солигорске в поединке за первый трофей нового сезона чемпионы страны футболисты минского «Динамо» встретятся с обладателем Кубка страны жодинским «Торпедо-БелАЗом». Встречу, которая начнется в 17.00, будет судить бригада арбитров во главе с рефери ФИФА Амином Кургхели из Гомеля.



Розыгрыш Суперкубка проводится с 2010 года. Борисовский БАТЭ становился его обладателем восемь раз, три победы у брестского «Динамо», две — у солигорского «Шахтера», один раз трофей завоевали футболисты «Гомеля».



Матч за Суперкубок среди женских команд состоится 10 марта на поле ФК «Минск». Хозяйки сыграют со столичным «Динамо-БГУФК». Динамовская дружина в прошлом сезоне выиграла чемпионат и Кубок страны, а их соперницы завоевали серебро и играли в кубковом финале. Футболистки «Минска» 6 раз были обладательницами Суперкубка, по три раза им владели «Динамо-БГУФК» и столичная «Зорка-БДУ», два трофея у «Бобруйчанки».