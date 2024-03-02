Разгромом завершился матч чемпиона Казахстана на старте КПЛ-2024

Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. Первый мяч в этой встрече был забит уже на пятой минуте: отличился украинский легионер Игорь Пластун. На 13-й минуте полузащитник сборной Узбекистана Шахбоз Умаров удвоил преимущество «Ордабасы».