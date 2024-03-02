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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:06 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч чемпиона Казахстана на старте КПЛ-2024

Шымкентский «Ордабасы» стартовал с уверенной победы в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. Действующие чемпионы Казахстана принимали на своем поле карагандинский «Шахтер».

Ордабасы
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Источник: Соцсети

Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. Первый мяч в этой встрече был забит уже на пятой минуте: отличился украинский легионер Игорь Пластун. На 13-й минуте полузащитник сборной Узбекистана Шахбоз Умаров удвоил преимущество «Ордабасы».

Под конец первого тайма еще один легионер из Узбекистана Жасур Яхшибоев (37-я минута) сделал счет разгромным — 3:0.

На 60-й минуте серб Златан Шехович увеличил отрыв шымкентцев. Окончательный результат на 68-й минуте установил защитник сборной Казахстана Сергей Малый — 5:0.

Во втором туре «Ордабасы» 6 марта сыграет на выезде с «Атырау». «Шахтер» 7-го встретится в гостях с «Женисом».

Ордабасы
5:0
Первый тайм: 0:0
Шахтер Кг
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