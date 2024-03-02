Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брентфорд
Челси
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
Вест Хэм
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фулхэм
Брайтон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ноттингем Форест
Ливерпуль
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Райо Вальекано
Кадис
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бохум
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дармштадт
Аугсбург
05
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хайденхайм
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Майнц
Боруссия М
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Унион Б
Боруссия Д
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Удинезе
Салернитана
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Рубин
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Реймс
Лилль
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Монца
Рома
Футбол. Зарубежный
16:00
Севилья
Реал Сосьедад
32
Футбол. Зарубежный
20:30
Лутон Таун
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Штутгарт
Футбол. Первая лига
15:00
Кубань
Шинник
02
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
КАМАЗ
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Оренбург
11
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Динамо Мх
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Марсель
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
Торпедо
10
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
1.03
Сельта
Альмерия
10
26.02
Жирона
Райо Вальекано
30
25.02
Реал
Севилья
10
25.02
Лас-Пальмас
Осасуна
11
25.02
Бетис
Атлетик
31
25.02
Кадис
Сельта
22
24.02
Альмерия
Атлетико
22
24.02
Алавес
Мальорка
11
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
17:53 (мск), источник: Sport24

Хави рассказал, может ли он изменить решение об уходе из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, может ли он изменить решение об уходе из каталонского клуба по окончании сезона.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Я тверд в своем решении покинуть клуб в конце сезона. Я не изменю свое решение. Я собираюсь покинуть клуб», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Хави заявил об уходе из «Барселоны» по итогам этого сезона.

 Викторию Дайнеко облапали на вечеринке, на которой она была со своим парнем: «Оказалась в тисках. Спасла охрана»
Гимнастка Солдатова, ставшая мамой в прошлом году, выложила фото в купальнике
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь