Хави рассказал, может ли он изменить решение об уходе из «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, может ли он изменить решение об уходе из каталонского клуба по окончании сезона.
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, может ли он изменить решение об уходе из каталонского клуба по окончании сезона.
«Я тверд в своем решении покинуть клуб в конце сезона. Я не изменю свое решение. Я собираюсь покинуть клуб», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Напомним, ранее Хави заявил об уходе из «Барселоны» по итогам этого сезона.