«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграли «Севилье» в чемпионате Испании

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Юссеф Эн-Несири (11-я, 13-я минуты), также отличился 37-летний Серхио Рамос (65). У гостей мячи забили Андре Силва (50, с пенальти) и Браис Мендес (90+2).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в стартовый состав и был заменен на 61-й минуте.

«Севилья» (27 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» (40) располагается на седьмой строчке.