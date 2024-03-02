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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
18:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграли «Севилье» в чемпионате Испании

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна уступил «Севилье» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

Севилья
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Юссеф Эн-Несири (11-я, 13-я минуты), также отличился 37-летний Серхио Рамос (65). У гостей мячи забили Андре Силва (50, с пенальти) и Браис Мендес (90+2).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в стартовый состав и был заменен на 61-й минуте.

«Севилья» (27 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» (40) располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Севилья» 11 марта на выезде сыграет с «Альмерией», а «Реал Сосьедад» двумя днями ранее в гостях встретится с «Гранадой».

Севилья
3:2
Первый тайм: 2:1
Реал Сосьедад
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