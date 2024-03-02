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19:28 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Торпедо-БелАЗа» впервые завоевали Суперкубок Беларуси

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» впервые стали обладателями Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торпедо-БелАЗ
Шахтер С
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Сегодня на поле стадиона «Шахтер» в Солигорске в поединке за первый трофей нового сезона обладатели Кубка страны в серии пенальти одолели чемпиона минское «Динамо» — 4:3. На протяжении всего игрового времени преимуществом владели торпедовцы, но голкипер минчан Федор Лапоухов отразил все атаки. В серии послематчевых пенальти лучшим оказался его жодинский коллега Тимофей Юрасов, взявший два удара.

Розыгрыш Суперкубка проводится с 2010 года. Борисовский БАТЭ становился его обладателем восемь раз, три победы у брестского «Динамо», две — у солигорского «Шахтера», один раз трофей завоевали футболисты «Гомеля».

Матч за Суперкубок среди женских команд состоится 10 марта на поле ФК «Минск». Хозяйки сыграют со столичным «Динамо-БГУФК». Динамовская дружина в прошлом сезоне выиграла чемпионат и Кубок страны, а их соперницы завоевали серебро и играли в кубковом финале. Футболистки «Минска» 6 раз были обладательницами Суперкубка, по три раза им владели «Динамо-БГУФК» и столичная «Зорка-БДУ», два трофея у «Бобруйчанки».

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