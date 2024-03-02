Футболисты «Торпедо-БелАЗа» впервые завоевали Суперкубок Беларуси

Сегодня на поле стадиона «Шахтер» в Солигорске в поединке за первый трофей нового сезона обладатели Кубка страны в серии пенальти одолели чемпиона минское «Динамо» — 4:3. На протяжении всего игрового времени преимуществом владели торпедовцы, но голкипер минчан Федор Лапоухов отразил все атаки. В серии послематчевых пенальти лучшим оказался его жодинский коллега Тимофей Юрасов, взявший два удара.

Розыгрыш Суперкубка проводится с 2010 года. Борисовский БАТЭ становился его обладателем восемь раз, три победы у брестского «Динамо», две — у солигорского «Шахтера», один раз трофей завоевали футболисты «Гомеля».