Футболисты «Торпедо-БелАЗа» впервые завоевали Суперкубок Беларуси
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» впервые стали обладателями Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Торпедо-БелАЗ
Шахтер С
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» впервые стали обладателями Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на поле стадиона «Шахтер» в Солигорске в поединке за первый трофей нового сезона обладатели Кубка страны в серии пенальти одолели чемпиона минское «Динамо» — 4:3. На протяжении всего игрового времени преимуществом владели торпедовцы, но голкипер минчан Федор Лапоухов отразил все атаки. В серии послематчевых пенальти лучшим оказался его жодинский коллега Тимофей Юрасов, взявший два удара.
Розыгрыш Суперкубка проводится с 2010 года. Борисовский БАТЭ становился его обладателем восемь раз, три победы у брестского «Динамо», две — у солигорского «Шахтера», один раз трофей завоевали футболисты «Гомеля».
Матч за Суперкубок среди женских команд состоится 10 марта на поле ФК «Минск». Хозяйки сыграют со столичным «Динамо-БГУФК». Динамовская дружина в прошлом сезоне выиграла чемпионат и Кубок страны, а их соперницы завоевали серебро и играли в кубковом финале. Футболистки «Минска» 6 раз были обладательницами Суперкубка, по три раза им владели «Динамо-БГУФК» и столичная «Зорка-БДУ», два трофея у «Бобруйчанки».