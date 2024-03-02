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23:41 (мск), источник: Sport24

Форвард «Брентфорда» забил фантастический гол через себя в падении в ворота «Челси»

Нападающий «Брентфорда» Йоан Висса забил фантастически красивый гол в ворота «Челси» в матче 27-го тура английской Премьер-Лиги.

Брентфорд
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На 69-й минуте Висса воспользовался отскоком мяча после подачи в штрафную площадь и отличился после акробатического удара в падении через себя.

Матч «Брентфорд» — «Челси» завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Брентфорд
2:2
Первый тайм: 0:1
Челси
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