Форвард «Брентфорда» забил фантастический гол через себя в падении в ворота «Челси»

Футбол, Англия, Тур 272.03.2024, 18:00 (МСК UTC+3)Gtech Community Stadium
|Томас Франк
|Маурисио Покеттино
|Мадс Роэрслев Расмуссен
|50′
|Николас Джексон(Мало Гюсто)
|35′
|Йоан Висса(Франк Оньека)
|69′
|Аксель Дисаси(Коул Палмер)
|83′
|1
|Марк Флеккен
|28
|Джордже Петрович
|12
|Серхио Регилон
|2
|Аксель Дисаси
|13
|Матиас Йергенсен
90+1′
|14
|Тревор Чалоба
|20
|Кристоффер Айер
|21
|Бен Чилуэлл
|22
|Натан Коллинз
|27
|Мало Гюсто
|30
|Мадс Роэрслев Расмуссен
|23
|Конор Галлахер
38′
|6
|Кристиан Нергор
|25
|Мойсес Кайседо
|17
|Айван Тони
|15
|Николас Джексон
|15
|Франк Оньека
73′77′
|20
|Коул Палмер
|8
|Матиас Йенсен
|26
|Леви Колвилл
79′
|27
|Виталий Янельт
57′87′
|7
|Рахим Стерлинг
|33
|Егор Ярмолюк
|8
|Энцо Фернандес
71′
|11
|Йоан Висса
87′
|10
|Михаил Мудрик
|7
|Нил Мопей
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Джарред Джиллетт(Австралия)