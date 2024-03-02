Голы Лукаку и Дибалы помогли «Роме» разгромить «Монцу»

Команды играли на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце, Италия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:1.

Первый гол в мате был забит на 36-й минуте. Его автором стал полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. Спустя четыре минут нападающий Ромелу Лукаку удвоил преимущество римлян. На 64-й минуте Пауло Дибала сделал счёт 3:0. На 82-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал Леандро Паредес. На 87-й минуте игрок «Монцы» Андреа Карбони сократил отставание до трёх мячей.