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23:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Лукаку и Дибалы помогли «Роме» разгромить «Монцу»

Сегодня, 2 марта, состоялся матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Монца» и «Рома».

Монца
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Источник: AP 2023

Команды играли на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце, Италия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:1.

Первый гол в мате был забит на 36-й минуте. Его автором стал полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. Спустя четыре минут нападающий Ромелу Лукаку удвоил преимущество римлян. На 64-й минуте Пауло Дибала сделал счёт 3:0. На 82-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал Леандро Паредес. На 87-й минуте игрок «Монцы» Андреа Карбони сократил отставание до трёх мячей.

После этой победы в активе «Ромы» стало 47 оков. Команда расположилась на пятой строчке в турнирной таблице Серии А. «Монца» с 36 очками находится на 11 месте.

Монца
1:4
Первый тайм: 0:2
Рома
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