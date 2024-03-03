В MLS судью экстренно сняли с игры — арбитр попался на любви к команде Месси
Скандальная ситуация произошла незадолго да начала матча MLS между «Интер Майами» и «Орландо Сити».
Скандальная ситуация произошла незадолго да начала матча MLS между «Интер Майами» и «Орландо Сити».
Бразильский судья Гильерме Серетта де Лима был назначен главным арбитром игры, которая пройдет в ночь на 3 марта (по московскому времени). Однако уже через пару часов назначение отменили, а место бразильца занял Джейми Эррера, который изначально был выбран четвертым рефери.
Столь внезапная замена была обусловлена серией фотографий, на которых Серетта позировал в выездной форме «Интер Майами» в твиттер-аккаунте MLS Referee Stats. Публикация привлекла внимание общественности, и организаторам игры пришлось вносить коррективы.